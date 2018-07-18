7 بذور فائقة السرعة في محاربة الكوليسترول والسمنة

أنواع عديدة من البذور تغفلى تناولها على الرغم من فائدتها فى حماية خلايا الجسم من الجزيئات الحرة التى تسبب السرطان، بالإضافة إلى محاربة الكوليسترول وتراكم الدهون.





أبرز تلك الأنواع من البذور يعرض لها إستشارى التغذية العلاجية الدكتور خالد يوسف لـ"صدى البلد":





- السمسم .. غنية بحمض اللينوليك الأغنى بأوميجا-6 ويساعد على السيطرة على الكولسترول الضار.





- جنين القمح .. تحفز الجهاز المناعي وتساعد على الهضم وفقدان الوزن.





- الكتان.. تحتوي على حمض ألفالينوليك والألياف الغذائية التى تحارب الكوليسترول.





- الرمان .. مصدر غني بمضادات الأكسدة التى تكافح الجزيئات الحرة وتمنع تجلط الدم وتحسن مستويات الأكسجين في الدم.





-القرع .. تساعد على إدرار البول ومنع تشكل حصى الكلى من نوع اكسالات الكالسيوم بالإضافة لغناها بالحديد الذي يساعد على الحفاظ على مستويات مرتفعة من الطاقة.





- الشيا .. غنية بالكالسيوم مفيدة لصحة العظام وأوميجا-3



