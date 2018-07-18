المصري: لا يوجد سبب لعدم خوض المباراة ببورسعيد

أكد سمير حلبية رئيس النادي المصري أنه لا يوجد سبب منطقى لعدم خوض الفريق مبارياته على ملعبه بورسعيد.





أعرب "حلبية" عن أمله أن يراجع جميع المسؤولين أنفسهم مؤكدًا أنه لا يعلم لماذا تقرر لجنة المسابقات اقامة بعض لقاءات المصرى ببورسعيد وباقى اللقاءات فى برج العرب.





وطالب "حلبية" بأن يوضح المسؤولون سبب عدم لعب الفريق ببورسعيد وأن يتم الإعلان عن من يتحمل مبلغ 10 ملايين جنية قيمة إقامة الفريق ببرج العرب.





وشدد حلبية على أنه لا يوجد منطق لتحمل جماهير المصرى مشقة السفر من بورسعيد الى برج العرب متسائلا: هل المصرى ممنوع من دخول القاهرة؟.





أكد حلبية أن النادى المصرى على أتم الاستعداد للعب بأى مكان وجاهز لاستقبال اى فريق ببورسعيد، مشددا على ضرورة عودة الجماهير ومن يخطأ يعاقب بالقانون.