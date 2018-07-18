رئيس شعبة الدخان والسجائر: منتج جديد لمحدودي الدخل

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، عن إنشاء خطوط جديدة لإنتاج نوع جديد من السجائر يُناسب محدودي الدخل في ظل ارتفاع أسعار السجائر مؤخرًا.





وقال إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على فضائية "TeN": "نحن لا نُشجع على التدخين، ولكن نتحدث عن توفير منتج يلائم المدخنين من الناحية الاقتصادية، فهناك أصناف جديدة يتم طرحها بالسوق بأسعار مخفضة تتلاءم مع محدودي الدخل".





وأضاف أن الشركات الأجنبية تستحوذ على 25% من إنتاج السوق، فيما تستحوذ الشركة الشرقية للدخان على نسبة 75%، نافيًا ما تردد عن انسحاب الشركات الأجنبية من السوق بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار.



