رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر تتناسب مع محدودي الدخل.. فيديو

قال إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الشركة الشرقية للدخان تعمل على تطوير منتجاتها من الأدخنة حتى أن منتجاتها وصلت للعالمية، نافيًا ما تردد حول رغبة بعض الشركات للانسحاب من السوق المصرية بعد تطبيق قرارات الزيادات الأخيرة لصالح منظومة التأمين الصحي الجديدة.





وأكد رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن»، أن الشركات العالمية المستثمرة في السوق المصرية تعلم قيمة السوق المصرية، وتعمل على زيادة خطوط إنتاجها في تلك الفترة لتوفير منتج بأسعار مخفضة في ظل حالة التضخم الحالية.





وأوضح أن شركات الأدخنة تعمل على إنتاج منتج سجائر جديد يتلاءم مع محدودي الدخل، مما يؤكد رغبة تلك الشركات على الاستمرار في السوق المصرية، مشيرا إلى أن قطاع السجائر في مصر ينتج 83 مليار سيجارة سنويًا من خلال الشركات الأربع العالمية العاملة في مصر أو من خلال منتجات الشركة المصرية للدخان.



