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أخبار البلد

انطلاق المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية «أفايب»

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
انطلق المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية «أفايب» كأول منتدى بحثي أكاديمي من نوعه في العالم العربي، يقوم عليه نخبة مستقلين من الخبراء والمتخصصين في الشئون الإيرانية العرب، يقدم مجموعة من الخدمات البحثية والتحليلية ومنها:
1ـ تقديرات موقف يومية لمستجدات الأحداث المرتبطة بإيران.
2 ـ دراسات متخصصة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الإيرانية.
3 ـ عروض لكل ما يتم تناوله بخصوص إيران في صحافة العالم.
4 ـ تدريبات نوعية في مجالات الشؤون الإيرانية واللغة الفارسية.
5 ـ مقالات تعالج العلاقات الإيرانية بكل الملفات الداخلية والخارجية.
6 ـ التعريف بالثقافة الإيرانية في مجالات السينما والفنون.

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