آل الشيخ: تواصلت مع شركتى مسك وصلة للتنازل عن القضايا ضد الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إنه تواصل مع مسئولي شركة مسك، وطلب منهم التوسط للتنازل عن جميع القضايا الخاصة بالنادي الأهلي واستجابوا لوساطته.





وأضاف آل الشيخ، فى مداخلة هاتفية، على فضائية "ltc"، أنه تواصل أيضا مع مسئولي شركة "صلة" للتنازل عن المبلغ المالي الذي عليه المشكلة مع النادي بشأن عقود الرعاية، واستجاب له الدكتور راكان الحارثي حبا فى مصر والنادي الأهلى.



