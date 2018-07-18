واشنطن تفرض سيادة الاحتلال على الجولان

تعيد الولايات المتحدة الأمريكية سيناريو الأعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في موقف مشابه يخص هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث يعقد الكونجرس، اليوم، جلسة حول مستقبل الجولان ، لبحث موافقة واشنطن بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الهضبة.





أكد المركز الأورشليمي لشؤون المجتمع والدولة أن الكونجرس الأمريكي خلال جلسته أمس، الثلاثاء، بحث اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بفرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.





على موقعه الإلكتروني، ذكر المركز أن الكونجرس سيعقد ندوة بعنوان "أفق جديد في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: من نقل السفارة إلى القدس وحتى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان"، بزعامة عضو الكونجرس، رون ديسانتس.





قدم الدعوة لعقد تلك الندوة دوري جولد، رئيس المركز الأورشليمي، والذي زعم بدوره أهمية فرض السيادة الإسرائيلية على الجولان بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.





جدير بالذكر أن تلك الندوة تأتي عقب القمة الأمريكية الروسية،التي تجلت فيها وعود من ترامب وبوتين بالحفاظ على أمن إسرائيل والسعي الحثيث لمصالحه.





كان لدوري جولد، العديد من الندوات المشابهة الخاصة بالقدس قبل إعلان دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية إلي القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.



