فوائد لا تتوقعينها لزيت البردقوش

يغفل الكثيرون أهمية الزيوت العطرية على الرغم من فائدتها فى محاربة العديد من الأمراض وتعد أكثر الزيوت العطرية أهمية على الإطلاق زيت البردقوش وذلك حسبما ذكر موقع "برايت سايد ".





يستخدم زيت البردقوش فى مقاومة البكتيريا والفطريات التى تتكون على الجلد كما أنه يعد عند استخدامه كتدليك علاج فعال فى التخفيف من آلام الروماتيزم والظهر كما أن استنشاق الزيت يساعد فى محاربة حالات التوتر والاكتئاب والقلق.





يساعد التدليك الخفيف بزيت البردقوش فى محاربة مشاكل الجهاز الهضمى والانتفاخات كما يساعد التدليك بواسطة الزيت أيضا فى التخلص الأوجاع المرتبطة بالدورة الشهرية وتشنجات الرحم.



