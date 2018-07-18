مرتضى منصور: مؤتمر صحفي للإعلان عن مفاجأة.. السبت

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إقامة مؤتمر صحفي بالنادي السبت المقبل، للكشف عن مفاجأة إعلامية، وأخبار تهم جماهير القلعة البيضاء .





واستقبل رئيس الزمالك في مكتبه، عادل توكيل الذى قام بتأليف أغنية عن القلعة البيضاء، والانجازات التي تحققت خلال 4 سنوات مضت والطفرة الإنشائية داخل النادي.





وكشف منصور، أن الزمالك لا يزال يتعرض لمؤامرة من الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الماضية وأعوانهم في القنوات الفضائية ، والذين كل هدفهم تشويه النادي وإشاعة الشائعات والأكاذيب المغرضة .





وأضاف رئيس الزمالك بأن الحملة المأجورة في أحدى القنوات الفضائية ، لن تؤثر علي مجلس إدارة الزمالك ، وسوف يتم فضائح القائم بها وممولها وتأديبه من خلال القانون .



