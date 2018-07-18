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رياضة

مرتضى منصور: مؤتمر صحفي للإعلان عن مفاجأة.. السبت

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:38 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إقامة مؤتمر صحفي بالنادي السبت المقبل، للكشف عن مفاجأة إعلامية، وأخبار تهم جماهير القلعة البيضاء .

واستقبل رئيس الزمالك في مكتبه، عادل توكيل الذى قام بتأليف أغنية عن القلعة البيضاء، والانجازات التي تحققت خلال 4 سنوات مضت والطفرة الإنشائية داخل النادي.

وكشف منصور، أن الزمالك لا يزال يتعرض لمؤامرة من الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الماضية وأعوانهم في القنوات الفضائية ، والذين كل هدفهم تشويه النادي وإشاعة الشائعات والأكاذيب المغرضة .

وأضاف رئيس الزمالك بأن الحملة المأجورة في أحدى القنوات الفضائية ، لن تؤثر علي مجلس إدارة الزمالك ، وسوف يتم فضائح القائم بها وممولها وتأديبه من خلال القانون .

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن الفاسدين والمرتشين هم الذين يسعون لتدمير النادي من خلال الحملات مدفوعة الأجر، مؤكدا قيامه بفضح جميع الشخصيات التى تسعى لتدمير النادى أمام الرأى العام ، موضحا أنهم متورطون في مخالفات وتجاوزات لا حصر لها، على حد قوله.

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