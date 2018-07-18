المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو

نفى طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وجود ضحايا لمشروع الإسكان الوهمي بمدينة السادس من أكتوبر، الذي سبق أن حذّرت منه الهيئة.





وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي cbc"، أنه بمجرد اكتشافنا الإعلان الوهمي قمنا بالتحذير منه، وهذا واجبنا وإجراء متبع لدينا.



