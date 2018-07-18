المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو

نفى طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وجود ضحايا لمشروع الإسكان الوهمي بمدينة السادس من أكتوبر، الذي سبق أن حذّرت منه الهيئة.
وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي cbc"، أنه بمجرد اكتشافنا الإعلان الوهمي قمنا بالتحذير منه، وهذا واجبنا وإجراء متبع لدينا.
وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة اتصال بعض المواطنين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للاستفسار عن مشروع بجوار سوق الجملة ومدينة الفردوس وإسكان القوات المسلحة بمدينة حدائق أكتوبر، مؤكدًا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على جميع الأراضى الواقعة داخل كردون مدينة حدائق أكتوبر، والمحددة بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2000، مع احتفاظ الهيئة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن، حرصًا منها على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.