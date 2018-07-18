سكايب: الإعلان عن خاصية طال انتظارها 15 عاماً

أعلن فريق تطوير خدمة سكايب في شركة مايكروسوفت "المالكة للخدمة"، عن إطلاق خاصية مدمجة انتظرها مستخدمو الخدمة منذ ظهورها قبل نحو 15 عامًا.





وأعلن الفريق، وفقا لما نشرته "سكاى نيوز عربية" أن خاصية تسجيل المكالمات ستتوافر في سكايب في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري، بحسب ما أعلنته مايكروسوفت.





وأوضحت، "مايكروسوفت" أن الخاصية المدمجة الجديدة في سكايب تتوافر للأجهزة المعتمدة على أنظمة ويندوز وماك وأندرويد و"آي أو إس" ولينكس أيضا، مؤكدة أن الخدمة تعتمد كليا على التخزين السحابي.





وفي بيانها أوضحت الشركة أن جميع أطراف المكالمات سيتم تنبيههم بمجرد بدء التسجيل، مؤكدة أن التسجيل سيتضمن صورة أي طرف في المكالمة، بجانب أي شاشة أخرى ستتم مشاركتها خلال المكالمة.





وانتظر مستخدمو سكايب هذه الخدمة المدمجة الجديدة منذ ظهور الخدمة لأول مرة عام 2003، خصوصا أنهم اعتمدوا طوال هذه الفترة على تطبيقات خارجية للقيام بتسجيل المكالمات، وفقا لموقع "ذا فيرج".



