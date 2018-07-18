ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سكايب: الإعلان عن خاصية طال انتظارها 15 عاماً

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:47 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن فريق تطوير خدمة سكايب في شركة مايكروسوفت "المالكة للخدمة"، عن إطلاق خاصية مدمجة انتظرها مستخدمو الخدمة منذ ظهورها قبل نحو 15 عامًا.

وأعلن الفريق، وفقا لما نشرته "سكاى نيوز عربية" أن خاصية تسجيل المكالمات ستتوافر في سكايب في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري، بحسب ما أعلنته مايكروسوفت.

وأوضحت، "مايكروسوفت" أن الخاصية المدمجة الجديدة في سكايب تتوافر للأجهزة المعتمدة على أنظمة ويندوز وماك وأندرويد و"آي أو إس" ولينكس أيضا، مؤكدة أن الخدمة تعتمد كليا على التخزين السحابي.

وفي بيانها أوضحت الشركة أن جميع أطراف المكالمات سيتم تنبيههم بمجرد بدء التسجيل، مؤكدة أن التسجيل سيتضمن صورة أي طرف في المكالمة، بجانب أي شاشة أخرى ستتم مشاركتها خلال المكالمة.

وانتظر مستخدمو سكايب هذه الخدمة المدمجة الجديدة منذ ظهور الخدمة لأول مرة عام 2003، خصوصا أنهم اعتمدوا طوال هذه الفترة على تطبيقات خارجية للقيام بتسجيل المكالمات، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وتأتي الخاصية الجديدة ضمن حزمة من التطويرات ستتوافر في سكايب قريبًا.

ترشيحاتنا

تشريعية البرلمان : ليس من حق المتجنس الحصول على الدعم

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالعريش

صبري فواز: فوجئنا بمشهد قتل رحيم في الحلقة الأخيرة .. فيديو

شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث

6 فوائد غير متوقعة للشوفان.. وأمراض يمكن تجنبها بتناوله

ltc توقف برنامج نجم الجماهير وتحول مقدمه للتحقيق بسبب الأهلى

مصر تفوز على كوريا 4 - صفر وتتصدر المجموعة في مونديال الأولمبياد الخاص بشيكاغو

برلماني يوضح شروط حصول الأجنبي على الجنسية المصرية .. فيديو

الترجي يفوز على كمبالا سيتي 3-2 في دوري الأبطال

زيدان يوافق على تولي منصب مستشار المدير الرياضي ليوفنتوس

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وتاونشيب ..فيديو

مطار دبي يلغي مئات الرحلات الجوية لمدة 45 يوما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

فيديو

برلمانية: رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو
شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث
المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو
عمر مروان: منح الجنسية للأجانب قرار جوازي وليس وجوبياً

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟