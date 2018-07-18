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أخبار العالم

تويتر: غلق 58 مليون حساب مزيف خلال 3 أشهر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:08 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أغلقت شركة تويتر ما لا يقل عن 58 مليون حساب لمستخدمين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، وفقا لبيانات حصلت عليها الأسوشيتد برس.

ويسلط هذا الرقم الضوء على موقف الشركة الجديد العدائي ضد الحسابات الخبيثة أو المشبوهة في أعقاب جهود التضليل الروسية خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

جاء عدد الحسابات المعلقة من آلية (فايرهوز)، وهي عبارة عن تدفق للبيانات توفرها الشركة للأكاديميين والشركات وغيرهم ممن هم على استعداد لدفع ثمنها.

الأسبوع الماضي، أكد تويتر أنه علق 70 مليون حساب في مايو ويونيو، الماضيين.

يثير العدد الهائل من عمليات التعليق تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن أن تؤثر هذه الإجراءات الصارمة على نمو مستخدمي تويتر وما إذا كان على الشركة تحذير المستثمرين في وقت سابق.

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