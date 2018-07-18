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شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
قال اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنه يجب رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أنه يؤيد مشروع القانون رغم أنه موضوع حساس وجدلي للغاية.

وأضاف "رفعت" خلال لقائه في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" أنه لابد من النظر للقانون بصورة إيجابية لأن الأمر ليس دعما ماليا وإنما خطة تضعها الدولة من أجل النهوض بالوطن والاقتصاد والتنمية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مواطنين لا تراعي الزيادة السكانية والرقعة الزراعية ولديها إصرار على زيادة الإنجاب رغم الحالة الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم برامج تنظيم الأسرة المنتشرة في كل مكان مازال هناك زيادة في الإنجاب.

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