شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث

قال اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنه يجب رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أنه يؤيد مشروع القانون رغم أنه موضوع حساس وجدلي للغاية.





وأضاف "رفعت" خلال لقائه في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" أنه لابد من النظر للقانون بصورة إيجابية لأن الأمر ليس دعما ماليا وإنما خطة تضعها الدولة من أجل النهوض بالوطن والاقتصاد والتنمية.



