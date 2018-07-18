ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:41 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيمنح الثقة للحكومة الحالية في حالة أخذها بالتوصيات الواردة بتقرير مجلس النواب على برنامج الحكومة.

وأضاف السجيني، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن لجنة الإدارة المحلية حصرت المشروعات الواردة في برنامج الحكومة التي تساهم في رفع مؤشرات القطاعات، والتي تنال رضاء المواطنين، ومنها مشروع شبه جزيرة سيناء.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من حق المواطن أن يعلم بإدراج مشروع تنمية محور المحمودية بتكلفة 4 مليارات و800 مليون جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على هذه المشروعات، إلا أن هناك ملاحظات على البرنامج الجديد، ومنها أن هناك بعض الأمور المطروحة أثناء تولى حكومة المهندس شريف إسماعيل لم يتم تنفيذها، كان يجب إدراجها في برنامج الحكومة الجديدة، أو الإعلان عن أسباب عدم إمكانية تنفيذها، وعدم تركها عالقة بهذا الشكل.

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي: مصر توسعت في الإصلاحات الهيكلية

آل الشيخ: تواصلت مع شركتى مسك وصلة للتنازل عن القضايا ضد الأهلي

مفاجأة.. عودة الحاجة سعدية للقاهرة خلال ساعات

إلغاء جائزة نوبل​ بسبب فضيحة

مطار دبي يلغي مئات الرحلات الجوية لمدة 45 يوما

6 فوائد غير متوقعة للشوفان.. وأمراض يمكن تجنبها بتناوله

محارب يضيف الهدف الثالث للأهلي في تاون شيب.. فيديو

شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث

الشرطة تحرر والدة تايسون جناح منتخب البرازيل بعد خطفها

علاء عابد: وجود جورج اسحاق في المجلس القومي لحقوق الإنسان عار على مصر

أحمد موسي: بريطانيا رفعت الغطاء عن تميم وكشفت دعمه للإرهاب

تشريعية البرلمان : ليس من حق المتجنس الحصول على الدعم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

فيديو

برلمانية: رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو
شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث
المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو
عمر مروان: منح الجنسية للأجانب قرار جوازي وليس وجوبياً

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟