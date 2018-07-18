السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيمنح الثقة للحكومة الحالية في حالة أخذها بالتوصيات الواردة بتقرير مجلس النواب على برنامج الحكومة.





وأضاف السجيني، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن لجنة الإدارة المحلية حصرت المشروعات الواردة في برنامج الحكومة التي تساهم في رفع مؤشرات القطاعات، والتي تنال رضاء المواطنين، ومنها مشروع شبه جزيرة سيناء.



