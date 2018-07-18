السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيمنح الثقة للحكومة الحالية في حالة أخذها بالتوصيات الواردة بتقرير مجلس النواب على برنامج الحكومة.
وأضاف السجيني، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن لجنة الإدارة المحلية حصرت المشروعات الواردة في برنامج الحكومة التي تساهم في رفع مؤشرات القطاعات، والتي تنال رضاء المواطنين، ومنها مشروع شبه جزيرة سيناء.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من حق المواطن أن يعلم بإدراج مشروع تنمية محور المحمودية بتكلفة 4 مليارات و800 مليون جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على هذه المشروعات، إلا أن هناك ملاحظات على البرنامج الجديد، ومنها أن هناك بعض الأمور المطروحة أثناء تولى حكومة المهندس شريف إسماعيل لم يتم تنفيذها، كان يجب إدراجها في برنامج الحكومة الجديدة، أو الإعلان عن أسباب عدم إمكانية تنفيذها، وعدم تركها عالقة بهذا الشكل.