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استخدامات متعددة لبيكربونات الصوديوم.. أبرزها رقم 2

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
بيكربونات الصوديوم، لها استخدامات متعددة وفوائد لا حصر لها، مما يفرض على الكثيرين ضرورة استخدامه.

موقع بولد سكاى الهندى سلط الضوء على استخدامات بيكربونات الصوديوم وذكر منها:

- لتبييض الأسنان.. حضري معجون من كربونات الصودا والماء وافركي أسنانك مرة أو مرتين في الأسبوع، وليس أكثر وسوف تدهشين بالنتيجة.

-محاربة رائحة الفم الكريهة .. حضري محلولًا يتضمن ملعقتين كبيرتين من كربونات الصودا في وعاء من الماء الدافئ، وتغرغري بهذا المحلول لمدّة 30 ثانية. 

-تقشير الوجه ..أخلطى كربونات الصودا فى الماء وضعي هذا المعجون على وجهك ودلكيه بلطف واتركيه ليجف ثم اغسليه بالماء يساعدك على التخلص من خلايا البشرة الميتة.

-تخفيف تهيج البشرة.. حضّري عجينة من بيكربونات الصودا والماء وضعيها على مكان الحكة فهى تخفف التهيج الذي تسببه الحكة.

-علاج الفطريات حول أظافر اليد أو القدمين عن طريق فركها بواسطة بيكربونات الصودا

تخفيف تشنج العضلات.. ضعي 6 إلى 7 ملاعق كبيرة من كربونات الصوديوم، واسترخي في الماء لفترة 20 دقيقة.

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