استخدامات متعددة لبيكربونات الصوديوم.. أبرزها رقم 2

بيكربونات الصوديوم، لها استخدامات متعددة وفوائد لا حصر لها، مما يفرض على الكثيرين ضرورة استخدامه.





موقع بولد سكاى الهندى سلط الضوء على استخدامات بيكربونات الصوديوم وذكر منها:





- لتبييض الأسنان.. حضري معجون من كربونات الصودا والماء وافركي أسنانك مرة أو مرتين في الأسبوع، وليس أكثر وسوف تدهشين بالنتيجة.





-محاربة رائحة الفم الكريهة .. حضري محلولًا يتضمن ملعقتين كبيرتين من كربونات الصودا في وعاء من الماء الدافئ، وتغرغري بهذا المحلول لمدّة 30 ثانية.





-تقشير الوجه ..أخلطى كربونات الصودا فى الماء وضعي هذا المعجون على وجهك ودلكيه بلطف واتركيه ليجف ثم اغسليه بالماء يساعدك على التخلص من خلايا البشرة الميتة.





-تخفيف تهيج البشرة.. حضّري عجينة من بيكربونات الصودا والماء وضعيها على مكان الحكة فهى تخفف التهيج الذي تسببه الحكة.





-علاج الفطريات حول أظافر اليد أو القدمين عن طريق فركها بواسطة بيكربونات الصودا



