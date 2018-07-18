الحوثيون يجندون جوعى الحديدة

تعمل الميليشيا الحوثية الموالية لإيران على إستقطاب الشباب وخاصة الأطفال المراهقين في محافظة الحديدة، واستخدامهم من أجل خوض المعارك نيابة عنها، وذلك بطرق ملتوية بعد فشلها في تجنيدهم بشكل مباشر.





تستغل ميليشيا الحوثي الحالة الإقتصادية السيئة والظروف المعيشية الصعبة لشباب المدينة المنكوبة جراء الحرب التي فرضتها عليهم، وتفرض عليهم العمل لصالحها، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.





يوهم أنصار الميليشيا الحوثية أبناء المدينة بأنهم تجار ورجال أعمال، ولديهم أعمال ويرغبون بعمالة من الشباب، دون أن يتم إخبارهم بمعلومات أخرى عن طبيعة تلك الأعمال.





وحسب مصادر لسكاي نيوز، يجبر الحوثيون الشباب على التوقيع بأنهم على استعداد كامل للعمل لفترة زمنية معينة، وبعد توقيعهم يصطحبوهم لمناطق عسكرية من أجل حفر خنادق وزراعة ألغام، مستغلين فقرهم وحاجتهم المعيشية الصعبة.





وذكرت المصادر المشار إليها أن العديد من هؤلاء الشباب هرب بعدما تنبهوا للأمر لكن يتم استغلال جهل أعداد كبيرة ومقايضتهم تارة، وإغوائهم بصرف حوافز تارة أخري.





جدير بالذكر أن العديد من الأسر اليمنية قدمت شكاوي بإختطاف أبنائهم، ولم يلتفت إليها من الحوثيين.



