في دقيقة واحدة تخلصي من الشعر الزائد بهذه الوصفة

بمكونات ووصفة سهلة وسريعة يمكنك التخلص من الشعر الزائد ومحاربته بطريقة لن تكلفك الكثير وبدون أى ألم.





إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها وفقا لما نشره موقع برايت سايد.





ولتحضيرها تحتاجين إلى:

ملعقتي طعام من القهوة المطحونة

ملعقة وسط من بيكربونات الصودا

القليل من الماء.





طريقة تطبيق الوصفة ..