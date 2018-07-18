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مرأة

في دقيقة واحدة تخلصي من الشعر الزائد بهذه الوصفة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
بمكونات ووصفة سهلة وسريعة يمكنك التخلص من الشعر الزائد ومحاربته بطريقة لن تكلفك الكثير وبدون أى ألم.

إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها وفقا لما نشره موقع برايت سايد.

ولتحضيرها تحتاجين إلى: 
ملعقتي طعام من القهوة المطحونة 
ملعقة وسط من بيكربونات الصودا 
القليل من الماء.

طريقة تطبيق الوصفة ..
فى وعاء أخلطي القهوة مع بيكربونات الصودا والماء جيدًا حتى تحصلي على عجينة سميكة وضعي طبقة حفيفة من المزيج على منطقة نمو الشعر وافركيها بلطف بأطراف أصابعك وبحركات دائرية على أن تغطيها بشريط لاصق لإزالتها بسهولة ومن دون اللجوء إلى وسائل إزالة الشعر المؤلمة أو المكلفة وكرري تطبيق الوصفة يوميًا لمدة أسبوع. وبعد ذلك ستلاحظين اختفاء الشعر تمامًا.

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