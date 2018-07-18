إليسا توجه رسالة لشقيقها بعد تعاونهما في كرهني

وجهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة إلى شقيقها الملحن والموزع الموسيقي كميل خوري، بعد تعاونهما معًا للمرة الأولى في أغنيتها الأخيرة "كرهني"، من ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني" المرتقب طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.





وشاركت اليسا تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، قالت فيها لشقيقها: "وشكر كبير إلى بطلي، وأخي كميل خوري على أول ترتيب موسيقي رسمي له"، وذلك بعد اتجاهه للعمل الموسيقي لأول مرة معها.





وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات قد طرحت أغنية "كرهني" من ألبوم اليسا، حصريًا عبر تطبيق الموسيقى أنغامي، وأعلنت عن قرب طرحها عبر قناتها الفضائية ويوتيوب، وهي من كلمات: علي المولى، وألحان: فضل سليمان، وتوزيع: كميل خوري.





واستقرت إليسا على يوم 25 يوليو الجاري، ليكون موعدا لطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني" كاملًا، إذ تطرحه حصريًا عبر تطبيق iTunes أولًا، ثم تطرحه في متاجر الـ CD وإليكترونيًا بعد ذلك.



