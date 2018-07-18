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فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:01 ص
فساتين صيفية لصاحبات
فساتين صيفية لصاحبات الأجسام الممتلئة
آية التيجي
كثيرًا ما تنزعج السيدات بسبب الوزن الزائد، لما يخلفه ذلك من آثار سلبية على المظهر العام، خاصة أثناء ارتداء الفساتين.
ولكن ذلك لم يعتد بمشكلة خاصة مع تشكيلات تناسب الجسم الممتلئ، ويمكنها منحك مظهرًا يتسم بالشياكة، ويمكنك اختيار بعض الفساتين في المناسبات، بشكل مختلف، ومميز.

في هذا التقرير ننقل لكم فساتين صيفية لصاحبات الأجسام الممتلئة:

يمكن اختيار الفساتين الواسعة من الأسفل، سواء كانت بشكل منفوش كالسندريلا أو منسدلة على الجسم.

ويمكن للفساتين الاوف شولدرز أن تظهرك بمظهر جذاب وأنيق للغاية، حيث انها تعطي حجمًا أقل للأكتاف الممتلئة، وتبرزه بشكل مختلف وأنيق، حيث يمكن أن تتناسب مع المناسبات البسيطة، وانا تعطيكي إطلالة غير متوقعة.

وإذا كنتي من أصحاب الجسم الممتلئ هناك بعض التصميمات الجميلة والانيقة لبعض موديلات الفساتين الجميلة التى يمكن ارتداؤها، وإليكم صور توضح أبرز موديلات صيف هذا العام، لاختيار المناسب منها..
فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور
فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور
فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور
فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور
فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور
فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور
فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور
فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور
فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

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