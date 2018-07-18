فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

كثيرًا ما تنزعج السيدات بسبب الوزن الزائد، لما يخلفه ذلك من آثار سلبية على المظهر العام، خاصة أثناء ارتداء الفساتين.

ولكن ذلك لم يعتد بمشكلة خاصة مع تشكيلات تناسب الجسم الممتلئ، ويمكنها منحك مظهرًا يتسم بالشياكة، ويمكنك اختيار بعض الفساتين في المناسبات، بشكل مختلف، ومميز.





في هذا التقرير ننقل لكم فساتين صيفية لصاحبات الأجسام الممتلئة:





يمكن اختيار الفساتين الواسعة من الأسفل، سواء كانت بشكل منفوش كالسندريلا أو منسدلة على الجسم.





ويمكن للفساتين الاوف شولدرز أن تظهرك بمظهر جذاب وأنيق للغاية، حيث انها تعطي حجمًا أقل للأكتاف الممتلئة، وتبرزه بشكل مختلف وأنيق، حيث يمكن أن تتناسب مع المناسبات البسيطة، وانا تعطيكي إطلالة غير متوقعة.



