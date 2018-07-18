ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ماريوت العالمية: الاستقرار السياسي يعزز استثمارات السياحة في مصر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
أعلن أرنى سورنسن، الرئيس والمدير التنفيذي لماريوت إنترناشيونال خلال حوار له نشره موقع "أوتيل مانيجمينت"، بإن مصر وجهة سياحية جاذبة للعديد من سياح العالم، خاصة بعد الإستقرار السياسي التي تشهده البلاد. 

وأضاف خلال الحوار أن ماريوت انترناشونال تتعامل دائما على أن مصر واجهة رئيسية في سوق السياحة العالمي. كما أشار سورنسن الى أن مصر تشهد المزيد من الاستقرار الذي يدفع إلي التفاؤل بمستقبل السياحة هذا العام على عكس عام 2012 على سبيل المثال. 

وبشأن أرقام السياحة التي لم تسجل زيادات قياسية، أوضح أن السياحة المصرية وعدد الزيارات تتعافى بشكل مطرد ومبشر، حيث سجلت مصر 8 مليون زائر للبلاد عام 2017، مقارنة بـ 4.5 مليون زائر عام 2016. وقد ساهم هذا النمو في زيادة الاستثمارات السياحية والفندقية في البلاد.

وأشار الى أنه على الرغم من الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، إلا أن السياحة العالمية شهدت نموا كبيرا أيضا. فهذه الهجمات الإرهابية، لم تعد تعيق السياحة الدولية لأن المسافرين يدركون أن تلك الأمور تحدث في أي مكان في العالم.

كما تناول سورنسن الحظر التي فرضته الولايات المتحدة ضد مواطنين من عدة دول إسلامية وقال "عملنا هو الضيافة ، ونحن نرحب بالجميع من شتي أنحاء العالم".

وكشف سورنسن عن خطط ماريوت لإضافة أكثر من 1200 غرفة فندقية ضمن مشروع لإنشاء أربع فنادق جديدة في مصر. وذلك بالتزامن مع ما تشهده المجموعة من ارتفاع في الاستثمار الفندقي في مصر، خاصة في المدن والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي السياق ذاته، قال أليكس كيرياكيديس، رئيس ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت، "هذه مشاريع يمكن أن تجتذب العديد من الاستثمارات". كما تجري ماريوت حاليًا محادثات مع وزارة الإسكان المصرية لتطوير مشاريع في مدن مثل العلمين، والإسكندرية. وأضاف كيرياكيديس "نريد الوصول بمشاريعنا إلي أماكن مثل الأقصر وأسوان".

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف مدى إصابة وليد سليمان.. ويحدد خطواته نحو بطولة أفريقيا

محلل سياسي يكشف سر توقيت حملة بى بى سي ضد قطر

برلماني: الفقير اللي مش قادر يربي أولاده يرحمنا ويرحم الدولة

المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو

السكة الحديد تخرج عن صمتها بعد توقف قطار أبو قير على يد كمسري

صبري فواز يطالب رشا نبيل بفاصل إعلاني لهذا السبب .. فيديو

6 فوائد غير متوقعة للشوفان.. وأمراض يمكن تجنبها بتناوله

علاء عابد: وجود جورج اسحاق في المجلس القومي لحقوق الإنسان عار على مصر

الحكم الشرعي في الانتفاع بعوائد البنوك

حكم دفن الميت ليلاً

طريقتان لفقدان الوزن بفاعلية.. فيديو وصور

رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

فيديو

برلماني: الفقير اللي مش قادر يربي أولاده يرحمنا ويرحم الدولة
تعمير القاهرة: الانتهاء من نفق النهضة 30 أكتوبر .. فيديو
برلمانية: رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو
شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟