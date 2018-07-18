ماريوت العالمية: الاستقرار السياسي يعزز استثمارات السياحة في مصر

أعلن أرنى سورنسن، الرئيس والمدير التنفيذي لماريوت إنترناشيونال خلال حوار له نشره موقع "أوتيل مانيجمينت"، بإن مصر وجهة سياحية جاذبة للعديد من سياح العالم، خاصة بعد الإستقرار السياسي التي تشهده البلاد.





وأضاف خلال الحوار أن ماريوت انترناشونال تتعامل دائما على أن مصر واجهة رئيسية في سوق السياحة العالمي. كما أشار سورنسن الى أن مصر تشهد المزيد من الاستقرار الذي يدفع إلي التفاؤل بمستقبل السياحة هذا العام على عكس عام 2012 على سبيل المثال.





وبشأن أرقام السياحة التي لم تسجل زيادات قياسية، أوضح أن السياحة المصرية وعدد الزيارات تتعافى بشكل مطرد ومبشر، حيث سجلت مصر 8 مليون زائر للبلاد عام 2017، مقارنة بـ 4.5 مليون زائر عام 2016. وقد ساهم هذا النمو في زيادة الاستثمارات السياحية والفندقية في البلاد.





وأشار الى أنه على الرغم من الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، إلا أن السياحة العالمية شهدت نموا كبيرا أيضا. فهذه الهجمات الإرهابية، لم تعد تعيق السياحة الدولية لأن المسافرين يدركون أن تلك الأمور تحدث في أي مكان في العالم.





كما تناول سورنسن الحظر التي فرضته الولايات المتحدة ضد مواطنين من عدة دول إسلامية وقال "عملنا هو الضيافة ، ونحن نرحب بالجميع من شتي أنحاء العالم".





وكشف سورنسن عن خطط ماريوت لإضافة أكثر من 1200 غرفة فندقية ضمن مشروع لإنشاء أربع فنادق جديدة في مصر. وذلك بالتزامن مع ما تشهده المجموعة من ارتفاع في الاستثمار الفندقي في مصر، خاصة في المدن والعاصمة الإدارية الجديدة.



