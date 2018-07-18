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مرأة

ميلانيا ترامب تلفت الأنظار في حفل عشاء بقصر بلينهايم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:01 ص
ميلانيا ترامب - صورة
ميلانيا ترامب - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب في حفل العشاء داخل قصر بلينهايم منذ أيام بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية، وقد ارتدت فستانا جميلا من مجموعة ربيع فلوتس، وهو ما أعطاها إطلالة جميلة لفتت الأنظار خلال الحفل.

وتميز فستان ميلانيا بأنه بسيط للغاية، حيث كان باللون الأصفر، وكان يتمتع ببعض الكسر من منطقة الصدر، وله أكمام طويلة للغاية بطول الفستان، وقد تناسب بشكل كبير هذا الفستان مع مظهرها الأنيق والجذاب.

تركت ميلانيا شعرها منسدلا على أكتافها وكما هو معهود عنها دائما، وهو ما تلائم بشكل كبير مع إطلالاتها ومناسبتها في القصر.

ولم تتكلف ميلانيا في وضع المكياج فقد اختارت وضع بعض اللمسات البسيطة التي تتناسب مع لون فستانها، وإطلالتها الانيقة والمتألقة للغاية.

بالإضافة إلى أنها لم ترتد أى إكسسورات لتظهر بمظهر بسيط للغاية، وأنيق أيضًا، وإليكم صورة توضح تفاصيل الفستان وإطلالتها في هذا اليوم، والتي شهدت إعجابًا كبيرًا من قبل كل مستخدمي التواصل الاجتماعي.
ميلانيا ترامب تلفت الأنظار في حفل عشاء بقصر بلينهايم

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