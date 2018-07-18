أشرف صبحي يكشف خطة المنشآت الرياضية والشبابية بالعلمين

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية الرياضية خلال الفترة المقبلة، لتكون مصر جاهزة لتنظيم البطولات العالمية الكبرى سواء الأولمبياد أو كأس العالم لكرة القدم في المستقبل.



وأضاف، الوزير في تصريحات صحفية، أن رؤيته هي أن تكون مصر جاهزة لاستضافة البطولات الكبرى اعتبارًا من عام 2030، بعد بناء العديد من الاستادات والمدن الرياضية خلال الفترة المقبلة على المدى الطويل والتفكير في هذا حق مشروع للمصريين.



وأعلن وزير الشباب والرياضة أن مدينة العلمين الجديدة ستشهد بناء مدينة رياضية متكاملة ومنشآت رياضية وشبابية على أعلى مستوى،مشيرًا إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء العديد من المدن الرياضية بالمحافظات المختلفة لخلق بنية أساسية متميزة للشباب المصري.



وقال : "إن البنية الأساسية الرياضية التي بصدد تنفيذها ستستفيد بشكل كبير من مشروعات الطرق التي أقيمت بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك حجم الفنادق، لتسهيل بناء وإنشاء المدن الرياضية في المحافظات المختلفة".

