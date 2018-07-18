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مرأة

طريقة تحضير البيتزا بمذاق أشهر المطاعم و3 أسرار لنجاحها

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
إذا كان أطفالك من هواة تناول البيتزا ويفضلونها كوجبة، اليك طريقة تحضير بيتزا البان كيك بمذاق أشهر المطاعم، وذلك على طريقة الشيف إلهام فتحى. 

المقادير:
1 ملعقة زبدة
ملح وفلفل اسمر وزعتر
جبن رومي أو شيدر مبشور أو موتزيلا
صلصة البيتزا
1 كوب لبن
1 1/2 كوب دقيق
2 بيضة
1 ملعقة بكينج بودر

طريقة التحضير:
نضع كل المكونات ونخلطها فى الخلاط
ثم نحضر قوالب سليكون او الكاب كيك وندهنها زيت خفيف
ونضع مقدار مناسب من الخليط
نحضر صلصة البيتزا ونضعها على الخليط
ونضع زيتون وطماطم وفلفل اخضر وجبن رومى وموتزاريلا
ندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة حتي يصبح لونها ذهبي.

3 أسرار لطريقة تحضير بيتزا كالمحترفين:
- كلما ارتفعت درجة حرارة الفرن حصلت على نتيجة أفضل عند خبز البيتزا.
- رشي ما يكفي من الدقيق والزيت بصينية الفرن حتى لا تلتصق العجينة بالصينية، ويسهل بعد نضوجها من نقلها لطبق التقديم وتقطيعها بكل سهولة ويسر.
- لا تضعي زيت الزيتون على عجينة البيتزا فالزيت على سطح العجينة يزيد من سعراتها الحرارية.

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