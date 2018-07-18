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رياضة

وزير الشباب إلى الجزائر لحضور دورة الألعاب الأفريقية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
ريهام بكير
يتوجه صباح اليوم الاربعاء الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة الي الجزائر لحضور فعاليات دورة الالعاب الافريقية للشباب 2018 ، والمقرر انطلاقها غدا الخميس.

من المقرر ان يلتقي صبحي بممثلي الحكومات العربية والأفريقية المختلفة، لمناقشة كيفية تعزيز العلاقات في الأنشطة الشبابية والرياضية .

تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018، بالجزائر، والتي تشارك فيها مصر وعدد من الدول، وقد استقبل السفير عمر أبو العيش سفير مصر بالجزائر وفد الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بعد تلقيه دعوة رسمية من الحكومة الجزائرية لحضور فاعليات الدورة.

من ناحية أخري كرمت الإدارة العامة للشباب والرياضة بالجزائر برئاسة بن مغسولة سامية، عبير عصام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والفنان سامح الصريطي وأشرف محمود واللواء أحمد ناصر تقديرًا لقبولهم الدعوة الرسمية التي وجهتها لهم الحكومة الجزائرية لحضور فعاليات الدورة التي تقام كل 4 سنوات.

وقالت عصام عضو مجلس الإدارة، إن دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر في نسختها الحالية فرصة قوية لدعم وتوطيد العلاقات بين كل شعوب المنطقة العربية، مؤكدة أن الرياضة أحد الحلول السحرية لحل كافة الخلافات العالقة بين الأخوة العرب تحديدًا وربط العرب بالقارة الأم أفريقيا علي وجه العموم.

يذكر أن وفد الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ضم اللواء أحمد ناصر وأشرف محمود والفنان سامح الصريطي والدكتور عماد البنان، والدكتور أشرف الميداني.

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