حقائق عن التهاب المفاصل.. وهذه وصفة أطعمة فيها الداء والدواء

التهاب المفاصل حقائق صادمة.. اعرفى عليها

أطعمة تناوليها تقلل الإصابة وتحمى الغضاريف

لهذا السبب أنت مُعرّضة للإصابة بالتهاب المفاصل





التهاب المفاصل من الأمراض من الأمراض التى تشكل كابوسًا حقيقيًا للكثيرين.. إليك 5 معلومات لا تعرفينها عنه وأطعمة سبب رئيسى للإصابة به وأخرى لها مفعول السحر فى حمايتك من الإصابة به تعمل على تعزيز نمو لغضاريف وتقليل الإصابة بها ..





أسباب صادمة للإصابة



عن أسباب الإصابة أكد استشارى العظام وأمراض الروماتيزم فادى سعد أن أسباب عديدة للإصابة بإلتهاب المفاصل أبرزها التقدم في اعيد لعمر ونقص الكالسيوم في الجسم مما يؤثر بشكل مباشر على المفاصل وتصاب النساء بالتهابات المفاصل نتيجة للتغير في الهرمونات و وزيادة الوزن مما يسبب ضغط على العظام والتهابات المفاصل.





5 معلومات صادمة عن التهاب المفاصل





5 معلومات لا تعرفينها عن مرض إلتهاب المفاصل تقدمها هند البنا إخصائى الطب البديل لـ "صدى البلد" .





1- لا يوجد علاج فعال لبعض أنواعه حتى تلك اللحظة سوى المسكنات.





2- لا يصيب كبار السن فقط ولكنه يصيب الفئات العمرية المختلفة بما في ذلك الشباب أيضًا.





3- إهمال العلاج والاكتشاف المبكر لالتهاب المفاصل قد يؤدي إلى الإعاقة.





4- حالتك النفسية عامل مهم للتقليل من أعراض التهاب المفاصل المزعجة إذا تمكنت منك الأفكار السلبية سوف تزيد من سوء حالتك الصحية.





5- بالطبع من المعروف أن الأنواع القوية من التهابات المفاصل تؤثر بقوة على حركتك العادية، مثل: الانحناء والمشي وصعود السلالم.





أطعمة تحميك من الإصابة





موقع "power of positivity” يقدم بعض الأطعمة التي تعمل على وقاية الجسم من آلتهاب المفاصل.





1-التفاح يحتوى ..على أكاسيد مضادة تحارب البكتيريا داخل الجسم.





2-اللوز.. يعمل على تعزيز نمو الغضروف ويساعد على الحد من آلام المفاصل بسبب الفيتامينات التي يتكون منها.





3-الأسماك.. غنية بالأوميجا 3 الذي يعمل على تنشيط الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء ويحد من آلام الفاصل.





4-البيض.. يحتوي البيض على نسبة كبيرة من البروتين التي يحتاجها العظام بالجسم..





أطعمة توقفى عنها الآن سبب إصابتك..





على الجانب الأخر إليك مجموعة أطعمة تسبب الإلتهاب يقدمها موقع بولد سكاى الهندى توقفى عنها الآن





1- الطماطم: غنىة بالعديد من المركبات التى تسبب حدوث التهابات فى المفاصل.





2- المشروبات الغازية: تحتوى على الفركتوز الذى يرفع مستوى حمض اليوريك في الدم وإصابتك بالتهاب المفاصل.





3- المقليات: غناها بالأحماض الدهنية أوميجا 6 لذا يتسبب الإكثار من تناولها فى حدوث التهاب المفاصل ل





4- الحساء الجاهز: من مسببات التهاب المفاصل لاحتوائه على جلوتامات أحادية الصوديوم





5- القهوة: الإفراط فى تناولها يتسبب فى إصابتك بالتهاب المفاصل