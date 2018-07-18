برلماني: الفقير اللي مش قادر يربي أولاده يرحمنا ويرحم الدولة

قال اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنه يجب رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية، مضيفًا: "الفقير اللى مش قادر يربى أولاده يرحمنا ويرحم الدولة".





وأضاف "رفعت" خلال لقائه في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" أن التطرف الديني أحد أسباب عدم رعاية الأسرة، مشيرًا إلى أن الإنجاب الكثير يسبب عبئاً على رب الأسرة وعلى الدولة.



