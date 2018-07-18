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برلماني: الفقير اللي مش قادر يربي أولاده يرحمنا ويرحم الدولة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:19 ص
النائب أحمد رفعت
النائب أحمد رفعت
كريـم الخـطيب
قال اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنه يجب رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية، مضيفًا: "الفقير اللى مش قادر يربى أولاده يرحمنا ويرحم الدولة".

وأضاف "رفعت" خلال لقائه في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" أن التطرف الديني أحد أسباب عدم رعاية الأسرة، مشيرًا إلى أن الإنجاب الكثير يسبب عبئاً على رب الأسرة وعلى الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تحديد النسل وتنظيم الأسرة ليس له علاقة بالحريات، لافتًا إلى أن الدعم الذين يتحدثون عنه قرار إداري وليس قانونا وليست هناك مخالفة للقانون لأن الدعم لابد أن يصل لمن يستحق.

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