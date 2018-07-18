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فن

مي فاروق تصل لبنان استعدادًا لمهرجان بعلبك

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:29 ص
مي فاروق
مي فاروق
سعيد فراج
أعلنت المطربة مي فاروق عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وصولها إلى لبنان استعدادًا للمشاركة في مهرجان بعلبك الدولي لعام 2018، بحفل ساهر يوم 20 يوليو الجاري، والذي يخصص لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم. 

وأعربت مي فاروق في فيديو نشرته، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان بعلبك، وتمثيل مصر فيه، وغناء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، التي أكدت أنها مدرسة كبيرة للغناء العربي والشرقي. 

وتتذكر إدارة مهرجان بعلبك روائع كوكب الشرق أم كلثوم، في كل دورة لها من كل عام، واختارت مي فاروق ومروة ناجي لإحياء الحفل بأغاني سيدة الغناء، لتألقهما في تقديمها أمام الجمهور. 

تقام فعاليات الحفل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة هشام جبر، ويقدم خلالها مي فاروق ومروة ناجي، باقة من أروع أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

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