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فن

رويدا عطية تكشف اسم وجنس مولودها الأول

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت الفنانة السورية رويدا عطية صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وجهت من خلالها رسالة إلى مولودها الأول التي تنتظر قدومه خلال أشهر. 

وعلقت رويدا عطية على الصورة قائلة: "يا كل الحب،،لولاك القلب.. دقاته كانت بلا معنى،،وصوته مبحوح"، وأشارت إلى الصورة بهاشتاج (زين) و(أم زين)، في إشارة منها إلى الاسم الذي استقرت عليه ليكون اسم مولودها. 

يذكر أن آخر أعمال رويدا عطية كان أغنيتها "الله مع قلبي"، التي طرحتها قبل أيام وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات: فراس جبران، وألحان وتوزيع: حسام الصعبي، وإشراف: سمير المولى.

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