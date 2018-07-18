رويدا عطية تكشف اسم وجنس مولودها الأول

شاركت الفنانة السورية رويدا عطية صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وجهت من خلالها رسالة إلى مولودها الأول التي تنتظر قدومه خلال أشهر.





وعلقت رويدا عطية على الصورة قائلة: "يا كل الحب،،لولاك القلب.. دقاته كانت بلا معنى،،وصوته مبحوح"، وأشارت إلى الصورة بهاشتاج (زين) و(أم زين)، في إشارة منها إلى الاسم الذي استقرت عليه ليكون اسم مولودها.



