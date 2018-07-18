شاهد.. مشادة على الهواء بسبب دعم الطفل الثالث

وقعت مشادة كلامية على الهواء بين الضيوف في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" بسبب المطالبة بإلغاء الدعم على الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية.





قال اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنه يجب رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه يؤيد مشروع القانون رغم انه موضوع حساس وجدلي للغاية، ولكن نحن حاجة إلى قانون لتنظيم الاسرة.





وأضاف "رفعت" أنه لابد من النظر للقانون بصورة إيجابية لان الامر ليس دعم مالي وإنما خطة تضعها الدولة من أجل النهوض بالوطن والاقتصاد والتنمية.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مواطنين لا تراعي الزيادة السكانية والرقعة الزراعية ومُصرّة علي زيادة الإنجاب، لافتا إلى أنه رغم برامج تنظيم الاسرة المنتشرة مازال هناك زيادة في الإنجاب.





من جانبه رفضت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، مشروع قانون إلغاء الدعم على الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أن المطالبة برفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري.



