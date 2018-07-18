ترامب: لا حدود زمنية لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لهجته المعتادة بشأن السلاح النووي الكوري، مشيرًا إلى أنه لا داعي للإسراع بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وذلك بعدما كان قد قال سابقًا إن عملية نزع تلك الأسلحة تبدأ في وقت قريب جدًا.





قال "ترامب" للصحفيين: "المباحثات مستمرة وتجري بشكل جيد جدا". وأضاف "لا حدود زمنية لدينا.. وأشار إلى أنه ناقش قضية كوريا الشمالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في هلسنكي.





جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي التقي كيم في قمة غير مسبوقة في سنغافورة ووقعا خلالها وثيقة تعهدا فيها "العمل نحو نزع السلاح النووي بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية". لكن الاتفاق لم يذكر جدولا زمنيا للعملية أو كيفية تنفيذها.





وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على التوقيع لم يتم الإعلان عن أي تقدم ملموس على هذا الصعيد.. وأكدت إدارة ترامب قبل قمة سنغافورة أن نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية يجب أن يبدأ "بدون تأخير"، وبعد القمة ذكرت أن العملية ستبدأ "سريعا جدا".



