رسومات مسيئة لتريزا ماي وعمدة لندن في شوارع مدينة هولبورن

أجبر المجلس المحلي لمدينة هولبورن الإنجليزية، صاحب مقهي، على إزالة بعض الرسوم الساخرة من على الجدران الخارجية للمقهي، بعد ما وصف تلك الرسوم بأنها استفزازية وفاحشة.





كانت الرسوم التي نشرتها الديلي ميل البريطانية، تظهر صادق خان، عمدة لندن وهو يرتدي ملابس مثيرة ويقدم عرضا للتعري، وبالمثل صُورت رئيسة الوزراء تريزا ماي، وهي ترتدي أزياء مثيرة وتتراقص بتنورة قصيرة، مرتدية جورب طويل به العديد من عملة اليورو.





رسم تلك اللوحات الفنان الشهير لوريتو، إلا أن مجلس المدينة قرر إزالتها معتبرا بأنها رسوم "مثيرًة للجدل"، لكن صاحب المقهى انتقد المجلس بسبب القرار، مدعيا أن غالبية المارة أعجبتهم تلك الرسومات.





لن يعجب الفن الجميع بالطبع سوف يكرهها بعض الناس ، لكن الأغلبية تحب تلك النوعية من الأعمال الساخرة، قال ذلك صاحب المقهي ، وأضاف متهكما "ما الذي لا يعتبرونه مسيئاً ومثيرا للجدل هذه الأيام.





وقال إن مئات السياح التقطوا الصور من تلك الرسومات التي لم تعجب مجلس المدينة. رسمت اللوحات على جانب المبنى قبل عيد الميلاد الماضي.



