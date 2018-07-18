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فن

إيمان الشميطي تنشر أول صورة لمولودها الثاني لُقمان

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت المطربة المغربية إيمان الشميطي، نجمة برنامج اكتشاف المواهب الشهير (آرب جوت تالنت)، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها مع مولودها الثاني لُقمان. 

ولم يظهر وجه (لُقمان) نجل إيمان الشميطي كاملًا، إذ قامت إيمان بإخفائه من خلال أيقونة المولود التي وضعتها على وجهه. 

ولقمان هو ثاني مولود لـإيمان الشميطي، التي استقبلت مولودها الأول إبان فترة مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب آرب جوت تالنت، وأطلقت عليها اسم لجين في وقتها. 

يذكر أن إيمان الشميطي باشرت أعمالها الفنية في مصر وأحيت عدة حفلات بعد تخرجها من البرنامج، لكنها تتواجد في بلدها المغرب خلال الفترة الأخيرة ولم تعلن عن جديدها.
إيمان الشميطي تنشر أول صورة لمولودها الثاني لُقمان

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