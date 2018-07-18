إيمان الشميطي تنشر أول صورة لمولودها الثاني لُقمان

شاركت المطربة المغربية إيمان الشميطي، نجمة برنامج اكتشاف المواهب الشهير (آرب جوت تالنت)، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها مع مولودها الثاني لُقمان.





ولم يظهر وجه (لُقمان) نجل إيمان الشميطي كاملًا، إذ قامت إيمان بإخفائه من خلال أيقونة المولود التي وضعتها على وجهه.





ولقمان هو ثاني مولود لـإيمان الشميطي، التي استقبلت مولودها الأول إبان فترة مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب آرب جوت تالنت، وأطلقت عليها اسم لجين في وقتها.



