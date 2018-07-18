مقتل 511 شخصاً نتيجة الأمطار الموسمية في الهند

أعلنت هيئة ​المياه​ المركزية في ​الهند​ أن ​الأمطار​ الموسمية المستمرة منذ مطلع يونيو الماضي شمال غربي الهند أودت بحياة 511 شخصا.



وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة "الحرة" اليوم الأربعاء - أن 176 شخصا آخرين قد أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة هذه ​الفيضانات، مشيرة إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية ألحقت أضرارا بـ91 منطقة شمال غربي البلاد، وأدت لنفوق أكثر من مليون حيوان.



يذكر أن الهند تشهد هذا العام هطول أمطار موسمية غزيرة هي الأشد خلال الـ 64 سنة الماضية.