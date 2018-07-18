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أخبار العالم

رئيسة وزراء بريطانيا تهدد المحافظين بالدعوة لانتخابات عامة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:51 ص
صدى البلد
رويترز
هددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نوابا متمردين في حزب المحافظين، الذى تنتمى إليه، بالدعوة لانتخابات عامة هذا الصيف إذا رفضوا خططها بشأن الجمارك في إطار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة تايمز.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين عن فرض النظام والانضباط في حزب المحافظين أصدروا تحذيرا للنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، بقيادة الوزيرين السابقين ستيفن هاموند ونيكي مورجان، قبل دقائق من تصويت حاسم على مسألة الجمارك أمس الثلاثاء.

وصوت البرلمان بواقع 307 أصوات مقابل 301 ضد تعديل على تشريع تجاري من شأنه أن يلزم الحكومة بمحاولة التفاوض على ترتيبات اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا فشلت بحلول 21 يناير 2019 في التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع التكتل.

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