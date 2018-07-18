الصين وكوبا تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات ورفعها إلى مستوى أعلى

أكدت الصين وكوبا أهمية دعم وتطوير علاقات التعاون بينهما في جميع المجالات وتعميق الصداقة والعلاقة بين الحزب الشيوعي في كل من الصين وكوبا ، في إطار بناء الاشتراكية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الكوبي "ميغيل دياز-كانيل" في هافانا مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سكرتير لجنه بلدية شانجهاي للحزب الشيوعي الصيني "لي تشيانج" الذي يزور كوبا حاليا.



ونقلت وسائل الإعلام الصينينة عن الرئيس الكوبي ، قوله خلال الاجتماع ، "إن العلاقات الحالية بين كوبا والصين في أفضل فتراتها عبر التاريخ، وأن الحزب الشيوعي الكوبي يرغب في تعزيز الاتصالات متعددة المستويات بالحزب الشيوعي الصيني وتبادل الخبرات في بناء الاشتراكية".



من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "لي تشيانج" إن بلاده ستواصل تعميق صداقتها المخلصة مع كوبا، وتعزيز التعاون المفيد والمربح للجانبين، والعمل على رفع العلاقات الصينية الكوبية إلى مستوى أعلى.

