مقتل شخصين في هجوم للقوات الموالية لحكومة نيكاراجوا ضد المعارضة

قتل شخصان على الأقل في هجوم شنته القوات الموالية للحكومة على معقل للمعارضة في نيكاراجوا حيث يطالب معارضون بإقالة الرئيس دانييل اورتيجا.



وقالت فيلما نونيز رئيسة مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان - حسبما أفادت قناة "الحرة" الامريكية اليوم /الاربعاء/ - "هناك قتيلان هما امرأة بالغة وضابط شرطة في مدينة ماسايا.



ودخلت نحو 40 شاحنة مليئة بعناصر شرطة مكافحة الشغب والشرطة شبه العسكرية المدججين بالسلاح مدينة ماسايا جنوب شرق العاصمة ماناجوا، من أربعة جوانب، بحسب صور نشرها سكان على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتصاعد دوي رصاص الرشاشات وصفارات الانذار في حي مونيمبو المضطرب في المدينة والذي كان بؤرة للاحتجاجات الأخيرة الداعية إلى استقالة اورتيجا الذي يهيمن على السياسة في البلاد منذ عقود.



وحذرت الولايات المتحدة اورتيجا من مغبة شن هجوم على ماسايا ودعت إلى وقف حملة القمع الدامية للاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي خلفت نحو 280 قتيلا خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

