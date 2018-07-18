تنزانيا: بدء الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الأفريقية

انطلق اليوم - بمدينة دار السلام التنزانية - الحوار رفيع المستوى بين الحزب الشيوعي الصيني ونحو 40 حزبا ومنظمة سياسية في 40 دولة أفريقية ، وموضوعه الرئيسي التعاون مع أفريقيا ، وتستمر فعالياته علي مدي يومين.



وفي كلمة افتتاح الحوار التي نقلتها وسائل الإعلام الصينينة , قال رئيس الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "سونغ تاو" إن الأحزاب السياسية في كل من الصين وأفريقيا يتعين أن تكون الداعم والممارس للتعاون الصيني-الأفريقي، مؤكدا أن الحزب الشيوعي الصيني سيظل مستعدا للعمل مع الأحزاب السياسية الأفريقية لبناء مجتمع له مصير مشترك.



وكان الحوار رفيع المستوى بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية العالمية قد عقد لأول مرة في العاصمة الصينية بكين عام 2017، حيث اجتمع 300 من قادة وزعماء الأحزاب والمنظمات السياسية من حول العالم من أجل التشاور بشأن بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وتحقيق عالم أكبر.

