حكم احتفاظ الأم بحضانة الطفل بعد زواجها من غير أبيه

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه، وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟.





وأجابت الإفتاء، أن الحضانة حقٌّ للمحضون في المقام الأول؛ فمدارها على مصلحته، والأصل أنها للنساء، وأولاهن بها الأم؛ لأنها الأشفق على ولدها والأبصر برعاية شئونه، فإن تزوجَت بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون فهذا الزواج لا يسقط بمجرده حضانتها ما لم يكن في بقائها ضررٌ بمصلحة المحضون.



