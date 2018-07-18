عرض أرض لا تنبت الزهور في افتتاح المهرجان القومي

تفتتح الدكتور إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى دورة الكاتب الكبير محمود دياب يوم الخميس المقبل بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية فى تمام الساعة الثامنة مساءا فى حضور قيادات وزارة الثقافة وكبار فنانى المسرح المصرى .





وقال الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان إن حفل الافتتاح يتضمن مفاجأة يقدمها كبار فنانى المسرح المصرى بالإضافة إلى تقديم عرض "أرض لا تنبت الزهور" للكاتب الكبير محمود دياب وإخراج سالى أحمد ثم عرض فيلما تسجيليا عن الكاتب الكبير محمود دياب بعنوان (الباحث عن الحقيقة)، من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد الخولى سيناريو عبد الحميد أبو المجد، وإخرج أحمد عادل .



