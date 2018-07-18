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أخبار العالم

مسئول موريتاني: سندرب ضباط القوة المشتركة للخمس في الساحل

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
ا ش ا
صرح الفريق حنانه ولد سيدي القائد الجديد للقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل (برخان) التي تضم إلى جانب موريتانيا كلا من مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو بأن كلية الدفاع الموريتانية الجديدة ستقوم بتدريب ضباط الدول الخمس.

وأضاف الفريق حنانه الذي يشغل منصب القائد المساعد لأركان الجيوش الموريتانية - في تصريحات نشر اليوم الاربعاء في موريتانيا - أن بلاده استحدثت هذه الاكاديمية العسكرية لتدريب كبار الضباط ، ومع انشاء القوة المشتركة لمجموعة الخمس قررت موريتانيا إتاحة هذا الهيكل للقوة المشتركة. وبالتالي فإن التوافق بين الجيوش سوف يتحسن. من حيث تدريب هذه الكوادر العسكرية المستقبلية ، وسيكون الضباط الموريتانيون جزءًا من هيئة التدريس بالأكاديمية.

وتم اختيار الفريق حنانه ولد سيدي مطلع الشهر الجاري لقيادة القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل بعد تعرض هذه القيادة لهجوم ارهابي نهاية الشهر الماضي .

وكان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون قد أكد - خلال اجتماع في العاصمة نواكشوط مع قادة الدول الافريقية الخمس - ضرورة دحر الإرهاب وأسبابه ، كما أكد التزام بلاده الكامل والتزام عسكرييها من خلال قوة "برخان" بمواصلة دعم دول مجموعة الخمس في الساحل في هذا الصدد ، وقال " سنكسب المعركة معا ضد الارهاب بهذا الالتزام وبالتنسيق الامني وبالعمل الدبلوماسي المكثف ".

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