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رياضة

عودة الأهلي للانتصارات.. وفوز الترجي الأبرز في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:14 ص
صدى البلد
نور عادل
أقيمت يوم أمس الثلاثاء 8 مباريات بالجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت إثارة كبيرة تمثلت في 6 انتصارات وتعادلين، كما أن الجولة شهدت 18 هدفًا بواقع 2.25 هدف في المباراة.

ونستعرض لكم في التقرير التالي حصاد جولة دوري الأبطال وموقف الفرق وسيناريوهات التأهل.

عودة الأهلي وفوز صعب للترجي:
في المجموعة الأولى ، تصدر الترجي التونسي المشهد بعد أن صنع ريمونتادا مميزة في مباراته ضد ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي بالفوز بنتيجة 3-2، بعد أن كان متأخرًا بثنائية مباغتة للضيوف عن طريق جاكسون نوندا وخليل شمام في مرماه بعد مرور 22 دقيقة فقط.

وتعامل الترجي بخبراته وثبات أعصاب لاعبيه ليسجل 3 أهداف من خلال أنيس البدري وسعد بقير وبلال الماجري ليعزز الصدارة برصيد 7 نقاط ويقترب خطوة من التأهل لدور الثمانية.

واستعاد الأهلي المصري عافيته في أول اختبار مع مدربه الجديد، الفرنسي باتريس كارتيرون، بالفوز الكبير على تاونشيب البوتسواني لينعش آماله في التأهل حيث وصل إلى النقطة 4 متقدمًا للمركز الثاني تاركًا كمبالا سيتي وتاونشيب في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما.

علامة مازيمبي الكاملة وفوز سطيف القاتل:
في المجموعة الثانية ، خطف مازيمبي الكونغولي الأضواء بحصد العلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات آخرها الفوز على مولودية الجزائر بهدف ميشاك إيليا قبل دقائق من النهاية.

وانتفض وفاق سطيف الجزائري بفوز في الوقت القاتل على الدفاع الجديدي المغربي بهدفين مقابل هدف مما ينذر بصراع شرس على المركز الثاني بين المولودية صاحب الـ4 نقاط والوفاق الذي حصد 3 نقاط والدفاع الذي يملك نقطة واحدة في ظل اقتراب مازيمبي من التأهل.

ثبات الوداد وتدهور صن داونز:
يسير الوداد المغربي بخطى ثابتة، وعاد بنقطة ثمينة من مضيفه حوريا الغيني بالتعادل بهدف لكل منهما ليتقاسم الفريقان الصدارة برصيد 5 نقاط.

وتبدو المفاجأة في التدهور الواضح في أداء ونتائج صن داونز الجنوب أفريقي بطل نسخة 2016 وسقوطه أمام توجوبور التوجولي بهدف نظيف ليتراجع للمركز الأخير برصيد نقطتين بفارق نقطة عن بطل توجو.

توهج النجم الساحلي:
تألق النجم الساحلي التونسي مع مديره الفني الجديد شهاب الليلي، وفاز خارج الديار بثلاثة أهداف دون رد على مبابان سوالوز بطل سوازيلاند ليعزز الصدارة برصيد 7 نقاط.

وتوهج لاعبو النجم الساحلي وقدموا مباراة متميزة أمام الفريق السوازيلاندي واقتربوا بقوة من حسم التأهل لربع النهائي.

وتعادل زيسكو الزامبي دون أهداف مع بريميرو دو أوجستو الأنجولي مما يجعل مهمة النجم أسهل في التأهل مع إمكانية تكرار الفوز على بطل سوازيلاند في تونس.

ولم تشهد الجولة أي بطاقات حمراء بينما شهدت 28 إنذارا منها 7 في مباراة حوريا والوداد، وتم احتساب ضربة جزاء واحدة سجل منها التونسي علي معلول هدفًا للأهلي، وشهدت هدفًا وحيدًا من نيران صديقة بعدما سجل خليل شمام في مرماه.

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