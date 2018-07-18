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أخبار العالم

وفد برلماني كوري يزور واشنطن لبحث نووي بيونج يانج

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:24 ص
صدى البلد
أ ش أ
توجه وفد برلماني كوري جنوبي، اليوم، الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في إطار الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أجندة سول الأمنية والاقتصادية مثل نزع السلاح النووي والتعريفة الجمركية للسيارات.

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه خلال الجولة التي تستمر ستة أيام، يعتزم قادة الأحزاب الخمسة من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة للاجتماع مع قادة الكونجرس الأمريكي، مثل زعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفين ماكارثي ورئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب إد رويس، واللجنة الفرعية للشئون الخارجية في مجلس إدارة آسيا والمحيط الهادئ تيد يوهو والسيناتور إدوارد ماركي، العضو البارز في اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حول شرق آسيا والمحيط الهادئ.

ويلتقي الوفد أيضا مع كبار المسئولين الحكوميين مثل نائب وزير الخارجية جون سوليفان ووكيل وزارة الدفاع جون رود، بالإضافة إلى خبراء الأمن في شبه الجزيرة الكورية في معهد الولايات المتحدة للسلام وقادة الأعمال.

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