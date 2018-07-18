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منوعات

الشرطة في سريلانكا تعتقل أبا لإرضاعه طفله مشروبا كحوليا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:44 ص
أرشيفية لإلقاء القبض
أرشيفية لإلقاء القبض على متهم
رويترز
قال متحدث باسم الشرطة في سريلانكا إن الشرطة اعتقلت أبا للاشتباه بإرضاعه ابنه الذي لم يتجاوز عمره عاما جعة "مشروبا كحوليا "بعد رصده على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهد المشتبه به مع ثلاثة من أصدقائه في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرضع ابنه على ما يبدو المشروب من زجاجة في قرية ميجاليوا بمنطقة أنوراجابورا في وسط البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة بعد بث المقطع المصور على التلفزيون المحلي "الشرطة اعتقلت والد الطفل الذي أرضع الطفل شيئا ما في زجاجة جعة وثلاثة آخرين بسبب القسوة على الطفل".

وأظهر المقطع المصور الذي شاهدته رويترز المشتبه به يرضع طفله مرتين من زجاجة الجعة في الوقت الذي تسنى فيه سماع صوت واحد على الأقل في الخلفية يقول إنه يجب عدم إعطاء طفل كحوليات.

وقال المتحدث إنه تمت إحالة الطفل إلى مسؤول طبي لتحديد ما إذا كان هذا المشروب كحوليا بالفعل.

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