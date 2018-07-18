أحلام تشارك صور كواليس حفلها على مسرح دولبي

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، أظهرت كواليس حفلها على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وهو نفس المسرح الذي تقام عليه فعاليات توزيع جوائز الأوسكار كل عام، إذ تحيي أحلام حفلتها هناك يوم 21 يوليو المُقبل.



وأظهرت الصور التي شاركتها أحلام، مسرح دولبي الشهير من الداخل، وبوسترات الحفل المنتشرة خارج المسرح وفي الشوارع المحيطة به.



وتستعد أحلام أيضًا لإحياء حفل غنائي على المسرح الجنوبي بمدينة جرش الأردنية يوم 27 يوليو، وذلك على هامش فعاليات مهرجان جرش في الأردن، بدورته الـ33، التي تستمر في الفترة من 19 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل، بمشاركة نجوم الغناء العربي.

