ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقابة الصناعات المعدنية تستقبل 18 دولة لتطوير صناعة الصلب

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:17 ص
صدى البلد
محمد غالي
يشهد محمد سعفان وزير القوى العاملة وهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غدا الخميس افتتاح أعمال المؤتمر الدولى لنقابات المعادن الذى تستضيفه النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

يقوم المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، ويناقش الآفاق المستقبلية لصناعة الصلب بمشاركة الأمين العام للاتحاد العالمى للنقابات ووفود وخبراء هذه الصناعة الاستراتيجية من البرازيل واليونان والهند وأسبانيا وروسيا وألمانيا وباكستان وأوروجواى وبيرو وكولومبيا والكونغو وقبرص والبرتغال وبلجيكا وبنما والبانيا ومقدونيا وأوزباكستان إضافة إلى رؤساء اتحادات وشركات صناعة الصلب فى مصر.

ومن جانبه، صرح المهندس خالد الفقى الذى يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى لعمال المعادن والمناجم بأن المؤتمر الذى تستضيفه مصر هو الثالث منذ الأزمة الرأسمالية الكبرى عام 2008 حيث أوصى المؤتمر الثانى عام 2013 الذى عقد بالبرازيل بضرورة أن يكون للنقابات بدول العالم دور طليعى فى تطوير هذه الصناعة ومواجهة احتكارات الشركات متعددة الجنسيات لها.

وقال إن الوفود الاجنبية ستقوم بزيارة عدد من قلاع الصناعة للصلب إلى جانب الاماكن السياحية فى مصر.

ترشيحاتنا

الحرب التجارية العالمية تدخل منعطفا خطيرا

6 فوائد غير متوقعة للشوفان.. وأمراض يمكن تجنبها بتناوله

مدرب تاونشيب : خسرنا أمام فريق كبير.. وكل التوفيق للأهلي

رونالدو ليس الأوحد.. 4 أساطير كروية غادرت قلاعها في 2018 .. صور

المصري يرتدي التيشيرت الأخضر والشورت الأبيض أمام نهضة بركان المغربي

7 بذور فائقة السرعة في محاربة الكوليسترول والسمنة

طريقة تحضير البيتزا بمذاق أشهر المطاعم و3 أسرار لنجاحها

مرتضى منصور: مؤتمر صحفي للإعلان عن مفاجأة.. السبت

تعرف على كيفية التسجيل في قانون التأمين الصحى الجديد.. فيديو

آل الشيخ: تواصلت مع شركتى مسك وصلة للتنازل عن القضايا ضد الأهلي

أشرف صبحي يكشف خطة المنشآت الرياضية والشبابية بالعلمين

أحمد مجدى: مصر تصدرت قائمة الدول الأكثر استهلاكا للتبغ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

فيديو

تعرف على كيفية التسجيل في قانون التأمين الصحى الجديد.. فيديو
أحمد مجدى: مصر تصدرت قائمة الدول الأكثر استهلاكا للتبغ..فيديو
طريقة تحضير سلطة فاصوليا حلوة بشكل جديد
أحمد مجدى: التأمين الصحى يغطي الشريحة الأكبر من الشعب.. فيديو
شاهد.. مشادة على الهواء بسبب دعم الطفل الثالث

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟