نقابة الصناعات المعدنية تستقبل 18 دولة لتطوير صناعة الصلب

يشهد محمد سعفان وزير القوى العاملة وهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غدا الخميس افتتاح أعمال المؤتمر الدولى لنقابات المعادن الذى تستضيفه النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.



يقوم المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، ويناقش الآفاق المستقبلية لصناعة الصلب بمشاركة الأمين العام للاتحاد العالمى للنقابات ووفود وخبراء هذه الصناعة الاستراتيجية من البرازيل واليونان والهند وأسبانيا وروسيا وألمانيا وباكستان وأوروجواى وبيرو وكولومبيا والكونغو وقبرص والبرتغال وبلجيكا وبنما والبانيا ومقدونيا وأوزباكستان إضافة إلى رؤساء اتحادات وشركات صناعة الصلب فى مصر.



ومن جانبه، صرح المهندس خالد الفقى الذى يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى لعمال المعادن والمناجم بأن المؤتمر الذى تستضيفه مصر هو الثالث منذ الأزمة الرأسمالية الكبرى عام 2008 حيث أوصى المؤتمر الثانى عام 2013 الذى عقد بالبرازيل بضرورة أن يكون للنقابات بدول العالم دور طليعى فى تطوير هذه الصناعة ومواجهة احتكارات الشركات متعددة الجنسيات لها.



وقال إن الوفود الاجنبية ستقوم بزيارة عدد من قلاع الصناعة للصلب إلى جانب الاماكن السياحية فى مصر.