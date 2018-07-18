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أخبار العالم

الحوثيون يوافقون على تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة بشروط

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:18 ص
صدى البلد
ا ش ا
أعلن زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي موافقته على تسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة بشرط وقف التحالف العربي لهجماته.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن الحوثي قوله: "لقد أبلغت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أن الحوثيين لا يرفضون الدور الإشرافي واللوجيستي الذي تريد أن تضطلع به المنظمة الدولية في إدارة الميناء ولكن بشرط وقف الاعتداءات على الحديدة".

ويسيطر الحوثيون على هذا المرفأ، الواقع على البحر الأحمر منذ عام 2014، وذلك عندما تمكنوا من إخراج الحكومة من صنعاء ومناطق أخرى في البلاد.

وشنت الحكومة اليمنية الشهر الماضي هجوما على الميناء، كما يبذل مبعوث الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى اتفاق ينهي العنف، ويتضمن تسليم الحوثيين السيطرة على المرفأ إلى لجنة تشرف عليها المنظمة الدولية.

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