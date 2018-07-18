كومان يوضح الهدف الرئيسي لبايرن ميونخ بالموسم المقبل

يأمل الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني، في استعادة مستواه، بعد الإصابة، التي تعرض لها قبل نهاية الموسم الماضي.



وقال كومان، خلال تصريحاته لصحيفة سبورت بيلد "بالتأكيد أتمنى استعادة تألقي، الذي كنت عليه قبل الإصابة".



وعانى كومان من تمزق جزئي في أربطة الكاحل، وخضع لعملية جراحية في فبراير الماضي، وعلى إثرها غاب حتى نهاية الموسم، ولم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال روسيا.



وأضاف "التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الهدف الأكبر لبايرن ميونخ في الموسم المقبل، فريقنا قوي للغاية ولا يخشى أى خصم".





وتابع "لدينا خليط مميز بين أصحاب الخبرات مثل آريين روبن وفرانك ريبيري وماتس هوميلز وروبرت ليفاندوفسكي، والعناصر الشابة مثل سيرجي جنابري".



وعن المدير الفني الجديد نيكو كوفاتش، أوضح كومان "هو مدرب منضبط، فهو دقيق للغاية في عمله اليومي. نحن نعمل جاهدين معه، وهذا أمر مهم بالنسبة للفريق البافاري".



وأتم "أداء بنيامين بافارد في المونديال؟ لقد لعب بطولة جيدة مع ديوك فرنسا، ولديه قابلية على رفع مستواه بشكل كبير في الفترة المقبلة".