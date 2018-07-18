الصحف السعودية: بي بي سي تزيد أوجاع نظام الحمدين وتعيد فتح ملف فدية المليار.. نزيف خسائر للطيران القطري.. 100 حالة سجن مدى الحياة في غضون أسبوع بتركيا... تصاعد التوتر في مدن جنوب العراق

أبرز ما تناولته الصحف السعودية اليوم:

تفاصيل جديدة بشأن تمويل قطر للإرهابيين

خسائر متتالية للخطوط الجوية القطرية

متابعة حثيثة للتوتر على الحدود العراقية

وعود أمريكية بعدم الخروج من سوريا إلا بعد إخراج الميليشيات الإيرانية





ومن جانب آخر، نشرت إحدى الصحف السعودية بعض الإجراءات التعسفية التي تمارسها الحكومة التركية ضد مواطنيها، بينما أوردت جريدة "الخطط" لرفع مستوى الشركات السعودية العراقية، وبذكر العراق تتابع بعض الصحف السعودية باهتمام الحراك الموجود على الحدود العراقية مثلما تتابع أيضا ما يحدث داخل الأراضي السورية.



تصدرت التفاصيل الجديدة التي أوردها موقع "بي بي سي" الإخباري، عناوين وأخبار الصحف السعودية اليوم لما تحمله من أهمية في الكشف عن فضيحة فدية المليار دولار التي دفعها نظام الحمدين لجماعات إرهابية، تحت عنوان "بي بي سي تزيد أوجاع الحمدين وتعيد فتح ملف فدية المليار وفضيحة الحقائب السوداء.. أمراء في القبو"، نشرت صحيفة "سبق" كواليس الصفقة المشبوهة التي أقدمت عليها قطر مقابل الإفراج عن "رهائن" قطريين في العراق وسوريا؛ وذلك ضمن سلسلة من التقارير والأخبار الموسعة التي كشفت العديد من الأسرار والكواليس عن تلك الاتفاقيات المشبوهة.



وكانت "بي بي سي" نشرت تفاصيل دفع أكثر من مليار دولار لتحرير أولئك الرجال، حيث ذهبت الأموال لجماعات وأفراد صنفتهم الولايات المتحدة على أنهم "إرهابيون"، ومن ينهم كتائب حزب الله في العراق، والتي قتلت جنودًا أمريكيين؛ والجنرال قاسم سليماني، وهو قائد قوات الحرس الثوري والخاضع شخصيًا لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وهيئة تحرير الشام، والتي كانت في فترة من الفترات تعرف بجبهة النصرة، عندما كانت تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.



جاء ذلك الكشف ردا على رواية قطر بأنه لم يتم دفع أي مبلغٍ مالي لـ "الإرهابيين"، بل دُفِعت الأموال فقط لدولة العراق، إلا أن الحقيقة تظهر جلية في مفاوضات متسلسلة عبر رسائل اعتيادية وصوتية بين وزير الخارجية والسفير القطري لدى العراق.



بينما تابعت صحيفة "عاجل" الإلكترونية خسائر الخطوط الجوية القطرية بعدما فقدت مسار "الدوحة ـ كارديف"، حيث إنه بعد مرور 11 أسبوعًا على إطلاق الخطوط الجوية القطرية لرحلات جوية بين مطار "كارديف" ومركزها في الدوحة، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن خيبة أمله بشأن مدى جذب الرحلات الجوية للركاب.



وأوردت الصحيفة ذاتها خبر سجن 31 شخصًا "مدى الحياة" بينهم عسكريون سابقون في تركيا ليصل مجمل القضايا المماثلة في تركيا بعد هذه القضية لأكثر من 100 حالة في غضون أسبوع واحد، حيث كانت محكمة في إسطنبول أصدرت الأسبوع الماضي أحكامًا بسجن 72 عسكريًا سابقًا مدى الحياة على صلة بمقتل 34 شخصًا على واحد من بين الجسور الثلاثة الممتدة على مضيق البوسفور خلال محاولة الانقلاب.



كما رصدت صحيفة "عكاظ" ما أورده مراقبون عراقيون من احتمالات أن تتحول الاحتجاجات في الجنوب العراقي، التي دخلت أسبوعها الثاني على التوالي، إلى حرب طائفية، كما خططت لها إيران، خصوصا بعد أن أحرق مجهولون مسجدين تابعين للوقف السني في قضاء تلعفر في محافظة نينوى.



وعلى صعيد تلك التطورات الميدانية، استخدمت الشرطة العراقية الهراوات وخراطيم المياه لتفريق نحو 250 محتجا تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي الضخم أمس، الثلاثاء، وسط تصاعد التوتر في مدن جنوب العراق بسبب الفساد وتدهور الخدمات العامة، وعبر المحتجون عن غضبهم عند عدة حقول نفطية منذ بدء المظاهرات قبل 9 أيام، الأمر الذي أثار قلق الحكومة التي باتت تتخوف من اقتحام حقول النفط وإحراقها.



وفي الشأن الاقتصادي، نشرت "عكاظ" أيضا تقريرا يستكشف الحلول لرفع مستوى الشركات السعودية العراقية، وقالت إن وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، رئيس الجانب العراقي في المجلس العراقي – السعودي، وصل على رأس وفد رفيع المستوى اليوم، الأربعاء، إلى المملكة، لبحث الجهود الحثيثة لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والعراق، وذلك بناءً على تكليف من رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي.





وقال الجميلي في بيان وزعه مكتبه إنه سيبحث مع الجانب السعودي عددا من القضايا والملفات المهمة، في إطار عمل مجلس التنسيق العراقي – السعودي.



وقالت صحيفة "الحياة" السعودية إن القوات الأمريكية باقية في سوريا حتى زوال خطر إيران في المنطقة، فمع قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، أبرمت طهران اتفاقًا مع «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقًا) يقضي بإجلاء مسلحين شيعة من بلدتيْن شمال غربي سوريا.



كما اهتمت الجريدة باستطلاع للرأي أجرته "رويترز"، والذي أظهر أن ما يربو على نصف الأمريكيين لا يوافقون على الطريقة التي يتعاطى بها الرئيس دونالد ترامب مع العلاقات مع روسيا، كما تأرجح سعر النفط بعدما ذكر "معهد النفط الأمريكي" أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، متحدية توقعات بانخفاضها بشدة.



اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، بالعديد من الموضوعات الإقليمية والعالمية، والتي يأتي في مقدمتها الحراك العالمي الذي أحدثه نشر موقع "بي بي سي" الإخباري، وهو فضيحة فدية المليار دولار التي دفعها نظام الحمدين لجماعات إرهابية، كما أوردت أيضا إحدى الصحف الخسارة التي تعرضت لها شركة طيران قطرز