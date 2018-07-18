فرتوت مدربا لأهلي بنغازي

تعاقدت إدارة الأهلي بنغازي، رسميا، مع المدرب المغربي يوسف فرتوت، للإشراف على الفريق، الموسم المقبل.



وسيساعد محمد بن سعود، فرتوت، الذي سيخلف مدرب الأهلي السابق ناصر الحضيري.



وبدأ فرتوت، 48 سنة، مسيرته التدريبية مع فريق رجا بني ملال المغربي، موسم 2011-2012، وقاده للصعود لدوري الدرجة الأولى، ثم درب اتحاد طنجة، الذي كان يلعب بدوري درجة ثانية.



وانضم فرتوت إلى الوداد كمساعد مدرب في أوائل يوليو 2013، وبعدها درب أولمبيك آسفي وقاد نهضة زمامرة والحسيمة موسم 2015، وأخيرا تولى مسؤولية المغرب التطواني.