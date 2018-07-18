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رياضة

ماكاي: ألمانيا افتقدت كلوزه.. وليفاندوفسكي مهاجم مكتمل

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:45 ص
الهولندي روي ماكاي
الهولندي روي ماكاي
نور عادل
أكد الهولندي روي ماكاي، مهاجم بايرن ميونخ السابق، أن المنتخب الألماني عانى في المونديال بسبب افتقاره لوجود مهاجم قوي، في التشكيلة التي لعب بها يواكيم لوف.

وقال ماكاي، خلال تصريحات نقلتها شبكة "تي زد" الألمانية: "بالنسبة لي، ليفاندوفسكي هو المهاجم الأكثر كمالا، فهو يسجل الأهداف ويتمركز بشكل جيد في الملعب ويصنع الأهداف".

وأضاف: "ليفاندوفسكي في آخر 6 أو 8 أسابيع ليس اللاعب الذي كان في بداية الموسم، وبالكاد شاهدته في نهائيات كأس العالم".

وتابع: "فاجنر لاعب جوكر في بايرن ميونخ، ولكنه ليس المهاجم الأول للمنتخب الألماني، والماكينات افتقدت لمهاجم قوي".

وأوضح: "ألمانيا افتقدت لمهاجم مثل كلوزه، فيرنر موهوب ولكن لازال بحاجة للوقت، وتوماس مولر لم يظهر بمستواه المعهود".

وواصل: "ساني هو أفضل لاعب شاب في البريميرليج ومرن جدًا ومبدع، وكان بمقدوره صنع الفارق مع الفريق".

وأتم: "مبابي هو لاعب جناح بالنسبة لي، ولكن مستواه جنوني، تستمتع حين تراه يلعب، ولكني أحب أيضًا روميلو لوكاكو".

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